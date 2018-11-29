В Сирии и Ираке с 2014 года от действий коалиции погибли 1124 мирных жителя

Американский истребитель F-22 Raptor во время дозаправки топливом в небе над Сирией. Архивное фото

Американский истребитель F-22 Raptor во время дозаправки топливом в небе над Сирией. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Действия коалиции США в Сирии и Ираке с августа 2014 года привели к гибели 1124 мирных жителей, говорится в отчете коалиции.

"Коалиция нанесла 30738 ударов в период с августа 2014 года до конца октября 2018 года. Основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), за этот период не менее 1124 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении.

По состоянию на конец августа в результате ударов коалиции погибли 1114 мирных жителей.

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