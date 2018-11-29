Сирийская оппозиция недовольна присутствием США в стране, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Представители сирийской оппозиции на переговорах по Сирии в Астане выразили неприязнь в связи с присутствием США в стране и опасение, что американцы ведут дело к разделению страны, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Этот вопрос, конечно же, обсуждался. Ситуация на северо-востоке Сирии, который сейчас находится под контролем США, в котором правительство США оказывает поддержку курдским формированиям, племенам в борьбе с так называемым "Исламским государством"*, — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи по Сирии в Астане.

"Было примечательно, что представители сирийской оппозиции, с которыми мы провели сегодня достаточно продуктивные переговоры, подчеркивали свою неприязнь складывающейся ситуацией. Они признавались, что, по их ощущениям, американцы, действительно, ведут дело к определенному делению страны, на деле демонстрируя приверженность принципам, естественно, суверенитета Сирии, территориальной целостности, неделимости", — добавил Лаврентьев.

По его словам, вопрос обсуждался не подробно, но страны-гаранты в курсе событий и считают такие действия непродуктивными. "Мы призываем к тому, чтобы переговоры между сирийским правительством и курдами и арабскими племенами активизировались", — добавил дипломат.

В столице Казахстана 28-29 ноября проходит очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию.

* Террористические группировки, запрещены в России.

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