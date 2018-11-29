Дамаск и оппозиция обвинили друг друга в незаконных задержаниях граждан

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Дамаск и оппозиция предъявляют друг другу обвинения в незаконном удержании в общей сложности более 30 тысяч человек, эту информацию нужно проверять, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Обмен заключенными и удерживаемыми лицами является одним из работающих механизмов в рамках урегулирования кризиса в Сирии. В конце ноября произошел первый обмен, в скором времени планируется новый.

"Есть претензии как с одной, так и с другой (стороны). Сирийцы представляют списки из 16 тысяч человек, которые удерживаются в заточении у оппозиции, оппозиция говорит, что, по их данным, около 15 тысяч незаконно удерживаются сирийскими властями", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи по Сирии в Астане.

Он добавил, что все это требует детального изучения, над этим работает специальная рабочая группа.

В столице Казахстана 28-29 ноября проходит очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию.

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