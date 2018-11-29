Нельзя затягивать начало работы зоны в Идлибе, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Процесс запуска работы демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб нельзя, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Мы искренне хотим, чтобы ситуация в этой провинции стабилизировалась, чтобы умеренная оппозиция смогла действительно справиться с присутствующими там боевиками. Сложно сказать, насколько быстро можно решить эту задачу, но затягивать этот вопрос, конечно же, нельзя, потому что страдают мирные жители", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи по Сирии в Астане.

Также он добавил, что актуальность задачи подтверждают вылазки террористических групп, атаки на мирные города, такие, как недавний обстрел Алеппо.

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