Россия выступила за участие курдов в политическом урегулировании в Сирии

Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на 11-й Международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. 29 ноября 2018

Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на 11-й Международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. 29 ноября 2018

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы в политическом урегулировании в Сирии участвовали все группы сирийского общества, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев, комментируя участие курдов в процессе.

"Конечно, мы выступаем за то, чтобы все слои сирийского общества были представлены в конституционном комитете, и не только в конституционном комитете, но и во всех других механизмах, которые будут заниматься реформированием политической системы", — заявил Лаврентьев на пресс-конференции по итогам встречи по Сирии в Астане.

Он отметил, что курды составляют 9-10% населения страны и имеют право участвовать в политическом урегулировании. При этом, по его словам, на фоне ситуации на курдском северо-востоке страны, контролируемом США, курды из этого региона не задействованы пока в этом процессе.

"Их нет пока среди тех лиц, которые избраны кандидатами в конституционный комитет. Но, тем не менее, среди них (кандидатов) достаточно много курдов, которые проживают на других территориях", — пояснил Лаврентьев.

Поэтому, по его словам, нельзя говорить о том, что курды не представлены в политическом процессе и конституционном комитете, но северо-восток пока отсутствует "по понятным всем причинам". В частности, он отметил обеспокоенность Турции влиянием Рабочей партии Курдистана. Страны-гаранты уделяют внимание вопросу участия курдов, добавил он.

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