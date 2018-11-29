Россия выступила за участие курдов в политическом урегулировании в Сирии

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы в политическом урегулировании в Сирии участвовали все группы сирийского общества, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев, комментируя участие курдов в процессе.
Он отметил, что курды составляют 9-10% населения страны и имеют право участвовать в политическом урегулировании. При этом, по его словам, на фоне ситуации на курдском северо-востоке страны, контролируемом США, курды из этого региона не задействованы пока в этом процессе.
Поэтому, по его словам, нельзя говорить о том, что курды не представлены в политическом процессе и конституционном комитете, но северо-восток пока отсутствует "по понятным всем причинам". В частности, он отметил обеспокоенность Турции влиянием Рабочей партии Курдистана. Страны-гаранты уделяют внимание вопросу участия курдов, добавил он.
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