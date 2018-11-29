В Сирию за сутки вернулись более 830 беженцев

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Свыше 800 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 837 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 122 человека (женщин – 35, детей – 61), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 715 человек (женщин – 214, детей – 364)", — говорится в сообщении.

В места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулось 556 человек.

За прошедшие сутки российской стороной проведена гуманитарная акция в провинции Латакия, населению выданы 450 продовольственных наборов общим весом около двух тонн. Также фондом имени Ахмата Кадырова проведены две благотворительные акции — в провинции Риф-Дамаск в школе выданы по 100 комплектов теплой одежды и постельных принадлежностей, в Алеппо 15 семьям погибших военнослужащих САР выданы продовольственные наборы.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали почти 12 гектаров территорий в трех провинциях.

"Обнаружено и уничтожено 63 взрывоопасных предмета (ВОП), в том числе два самодельных взрывных устройства (СВУ)", — говорится в сообщении.

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