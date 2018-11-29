В Москве считают положительными итоги переговоров по Сирии в Астане

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Россия рассматривает итоги 11-й встречи по Сирии в Астане как положительные, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"В целом российская сторона рассматривает итоги прошедшего форума как положительные. Мы обсудили действительно большой очень комплекс, блок вопросов, начиная с ситуации на земле, вокруг Идлиба, в других частях Сирии, общую ситуацию по стабилизации", — сказал Лаврентьев на пресс-конференции по итогам встречи.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>