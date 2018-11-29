Турция вместо полицейских направила в Сирию военных, заявил Джаффари

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Турция вместо полицейских направила в Сирию военных, заявил в четверг постпред Сирии в ООН Башар Джаффари.
По его словам, "сегодня турецкие военные находятся во многих городах, среди них есть офицеры и солдаты, а не те полицейские, которые должны носить легкое оружие". "Наоборот, у них вертолеты и тяжелое вооружение", — сказал Джаффари, добавив, что "это вызывает большое беспокойство".
Очередной раунд переговоров высокого уровня по Сирии начался в среду в казахстанской столице, в центре внимания были формирование конституционной комиссии и ситуация в Идлибе. Это уже 11-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате.
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