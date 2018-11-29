Турция должна вывести войска из Сирии, заявил постпред страны в ООН

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Необходимо, чтобы турецкие власти вывели все войска из Сирии, если они хотят помочь стране, заявил в четверг постпред САР при ООН Башар Джаафари.
Он также отметил, что должны быть выведены американские и французские силы, которые есть в некоторых районах Сирии.
Если Дамаск не добьется от Турции вывода войск дипломатическими мерами, будут задействованы другие меры, заявил постпред САР в ООН Джаафари Башар.
Очередной раунд переговоров высокого уровня по Сирии начался в среду в казахстанской столице, в центре внимания были формирование конституционной комиссии и ситуация в Идлибе. Это уже 11-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате.
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