Турция должна вывести войска из Сирии, заявил постпред страны в ООН

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Необходимо, чтобы турецкие власти вывели все войска из Сирии, если они хотят помочь стране, заявил в четверг постпред САР при ООН Башар Джаафари.

"Необходимо, чтобы турецкие власти вывели все войска, если на самом деле они хотят помочь Сирии. В первую очередь должны быть выведены войска, которые незаконно вошли на территорию", — сказал Джаафари на пресс-конференции по итогам встречи в астанинском формате.

Он также отметил, что должны быть выведены американские и французские силы, которые есть в некоторых районах Сирии.

Если Дамаск не добьется от Турции вывода войск дипломатическими мерами, будут задействованы другие меры, заявил постпред САР в ООН Джаафари Башар.

"Сейчас у турецкого правительства есть возможность вывести войска, если они не понимают это дипломатическим путем, то мы будем применять тогда и другие меры", — заявил Башар на пресс-конференции по итогам встречи астанинского формата в четверг.

Очередной раунд переговоров высокого уровня по Сирии начался в среду в казахстанской столице, в центре внимания были формирование конституционной комиссии и ситуация в Идлибе. Это уже 11-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате.

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