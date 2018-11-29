Россия, Иран и Турция нарастят усилия по соблюдению перемирия в Сирии

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Россия, Иран и Турция договорились наращивать усилия по соблюдению режима прекращения боевых действий в Сирии, говорится в заявлении, принятом по итогам переговоров 28-29 ноября.

"Заявили, что в качестве стран-гарантов режима прекращения боевых действий будут наращивать усилия по обеспечению его соблюдения, в том числе путём улучшения работы совместного ирано-российско-турецкого координационного центра", — говорится в заявлении.

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