Россия готова помочь Турции и оппозиции в Идлибе, заявил источник

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Зачистка демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб от боевиков террористической группы "Джабхат ан-Нусра"* затягивается, Россия в случае необходимости готова оказать помощь Турции и вооруженной оппозиции в этой работе, заявил РИА Новости источник на переговорах.

По его словам, представитель вооруженной оппозиции выступил перед участниками переговоров в Астане, отметив, что "они сталкиваются со сложностями".

"Если посмотреть российско-турецкий меморандум (о создании демилитаризованной зоны в Идлибе – ред.) сроки уже прошли. Если работа застопорится, мы будем готовы помочь", — заявил он.

* Террористическая группировка, запрещена в России.

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