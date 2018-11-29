Россия готова помочь Турции и оппозиции в Идлибе, заявил источник

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Зачистка демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб от боевиков террористической группы "Джабхат ан-Нусра"* затягивается, Россия в случае необходимости готова оказать помощь Турции и вооруженной оппозиции в этой работе, заявил РИА Новости источник на переговорах.
"Если посмотреть российско-турецкий меморандум (о создании демилитаризованной зоны в Идлибе – ред.) сроки уже прошли. Если работа застопорится, мы будем готовы помочь", — заявил он.
* Террористическая группировка, запрещена в России.
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