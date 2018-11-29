Россия, Турция и Иран призвали сирийскую оппозицию отмежеваться от ИГ*

АСТАНА, 29 ноя — РИА Новости. Россия, Турция и Иран подтвердили решимость сотрудничать с целью ликвидации ИГ* и "Джебхат Ан-Нусра"* и призвали вооруженную оппозицию в Сирии отмежеваться от этих террористических организаций, говорится в совместном заявлении стран по итогам международной встречи по Сирии в Астане.

"Подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ*, "Джебхат Ан-Нусры"* и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой"* или ИГИЛ*, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН. Призвали все формирования вооруженной оппозиции в Сирии полностью и безотлагательно отмежеваться от указанных выше террористических группировок", — говорится в заявлении РФ, Турции и Ирана по итогам 11-й встречи в Астане.

* Террористические группировки, запрещены в России.

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