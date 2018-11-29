Syrian Air приветствует планы "Аэрофлота" возобновить полеты в Сирию

ДАМАСК, 29 ноя – РИА Новости. Сирийская государственная авиакомпания Syrian Air приветствует планы российского "Аэрофлота" возобновить полеты в Сирию, компании ранее заключили ряд соглашений, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Syrian Air Таляль Абдулкарим.

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил в ноябре, что авиакомпания рассматривает возможность возобновления рейсов в Сирию с конца марта 2019 года. Министр транспорта САР Али Хамуд в начале ноября в интервью РИА Новости сообщал, что министерство транспорта Сирии призывает "Аэрофлот" первым из иностранных авиакомпаний возобновить полеты в страну.

"Наша авиакомпания как государственное учреждение и в то же время единственный национальный перевозчик приветствует намерения любой авиакомпании возобновить полеты в аэропорты Сирии. Это в целом поможет удовлетворить растущий спрос на полеты как качественно, так и количественно, особенно в связи с установлением безопасности в САР", — заявил Абдулкарим.

Он отметил, что ранее между Syrian Air и "Аэрофлотом" был заключен договор о технической взаимопомощи (pool agreement).

Отвечая на вопрос о возможности выполнения рейсов между Москвой и Дамаском совместно с "Аэрофлотом" в рамках codeshare (рейс выполняется одной авиакомпанией, но билеты на него продаются несколькими), Абдулкарим отметил, что данная мера "может активизировать работу обеих сторон и привести к расширению маршрутной сети по конкурентоспособным ценам".

"Аэрофлот" последним из европейских перевозчиков прекратил полеты в Дамаск в августе 2012 года. Сейчас рейсы между Дамаском и Москвой осуществляют сирийские авиакомпании Cham Wings и Syrian Arab Airlines.

"Аэрофлот" является крупнейшей российской авиакомпанией РФ и входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Перевозчик располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. "Аэрофлот" перевёз 32,8 миллиона человек в 2017 году, с учётом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 50,1 миллиона человек.