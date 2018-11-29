Мирные жители пострадали из-за обстрела боевиками Алеппо

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

ДАМАСК, 29 ноя – РИА Новости. Боевики террористических группировок в ночь на четверг обстреляли жилые районы сирийского города Алеппо ракетами, несколько мирных жителей пострадали, передает гостелевидение Сирии.

"Террористические группировки обстреляли тремя ракетами район аз-Захра в Алеппо. Еще несколько ракет упали в районе Нового Алеппо, несколько мирных жителей пострадали", — передает телеканал Ikhbariya.

МО РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок 24 ноября обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.