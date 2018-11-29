Оппозиция надеется на достижение прогресса по Сирии при де Мистуре

АСТАНА, 29 ноя – РИА Новости. Сирийская оппозиция надеется на достижение прогресса в формировании конституционной комиссии САР при нынешнем спецпосланнике ООН Стаффане де Мистуре, так как его преемнику понадобится несколько месяцев на ознакомление с тематикой, и вопрос может затянуться, заявил РИА Новости глава делегации оппозиции на переговорах в Астане Ахмад Тома.

Де Мистура покинет пост спецпосланника по Сирии, предположительно, до конца ноября, однако последнее время СМИ сообщают, что он может остаться до конца года. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в понедельник, что не знает ничего о времени работы де Мистуры и вступления в должность его преемника Гейра Педерсена, "главное, чтобы между их работой не возникло промежутка".

"Мы боимся, что ситуация вернется вновь к началу, к нулю, так как Гейр Педерсен со своей командой начнет изучать досье с самого начала. Я знаю, что он позитивный человек и у него сильное желание достичь успехов в решении вопроса, однако на изучение им документов уйдет несколько месяцев", — заявил Тома.

По его словам, такая ситуация уже возникла в 2014 году с приходом де Мистуры после отставки прежнего спецпосланника Лахдара Брахими – де Мистура так же изучал документы, затем предложил "частичное" решение вопроса, затем выступил с резолюцией 2254. "Возможно, Педерсен предложит частичное решение, затем свое видение решения, а потом будет стремиться предложить СБ ООН новую резолюцию, и проблема затянется. Поэтому мы все еще надеемся, что будет достигнут прогресс с конституционной комиссией сейчас, с де Мистурой, это будет крайне важный шаг", — отметил оппозиционер.

Глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил в среду, что страны-гаранты астанинского процесса аккуратно подходят к вопросу формирования третьей части конституционной комиссии. Он выразил надежду, что сформировать конституционный комитет удастся как можно быстрее, но участники процесса исходят из того, что необходим эффективный действенный механизм, который будет работать длительное время и создание которого позволит эффективно решить достаточно большой круг вопросов политического процесса и проведения конституционной реформы, а не "рухнет" через один-два месяца после создания.

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии. В сентябре представители трех стран согласовали списки участников комиссии от правительства Сирии и от оппозиции. Однако третий список независимых участников, предложенный де Мистурой, многих не устроил, и дискуссии продолжились. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин для форсирования работы комиссии, однако ряд западных стран настаивают на том, чтобы она была запущена до конца года.