Эрдоган намерен обсудить с Трампом на полях саммита G20 ситуацию в Манбидже

АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом при встрече на полях саммита "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе ситуацию в сирийском Манбидже.

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. Анкара неоднократно критиковала Вашингтон за задержку в реализации дорожной карты по Манбиджу.

"На саммите будут всесторонне обсуждаться вызовы, с которыми сталкивается глобальная экономика. Обсудим проблему Манбиджа на встрече с президентом США Трампом", — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Аргентину.

Он добавил, что после саммита в Буэнос-Айресе собирается посетить Парагвай и Венесуэлу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.