Минобороны направит в Дейр-эз-Зор комплекс радиационной и химразведки

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Командование РФ в Сирии организовало мониторинг в Дейр-эз-Зоре, туда направят комплекс радиационной, химической и биологической разведки, сообщили в Минобороны РФ.

"Для своевременного выявления угрозы отравления мирных жителей химическими веществами в провинцию Дейр-эз-Зор будет направлен мобильный комплекс радиационной, химической и биологической разведки с российскими специалистами", — говорится в сообщении.

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