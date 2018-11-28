МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Наполнением мин химическими веществами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор занимаются прибывшие в Сирию 11 террористов, прошедших соответствующую подготовку за рубежом, сообщило Минобороны РФ.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Эль-Кишме сирийской провинции Дейр-эз-Зор террористическая группировка ИГ* в здании больницы организовала производство мин с боевыми отравляющими веществами.
"Наполнением мин химическими веществами занимаются прибывшие в Сирию 11 террористов, прошедших соответствующую подготовку за рубежом", — говорится в сообщении.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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