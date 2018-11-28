Минобороны рассказало, кто работает в химлаборатории ИГ* в Дейр-эз-Зоре

Химическая лаборатория боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки. Архивное фото

Химическая лаборатория боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Наполнением мин химическими веществами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор занимаются прибывшие в Сирию 11 террористов, прошедших соответствующую подготовку за рубежом, сообщило Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Эль-Кишме сирийской провинции Дейр-эз-Зор террористическая группировка ИГ* в здании больницы организовала производство мин с боевыми отравляющими веществами.

"Наполнением мин химическими веществами занимаются прибывшие в Сирию 11 террористов, прошедших соответствующую подготовку за рубежом", — говорится в сообщении.