Минобороны сообщило о планах ИГ* применить химоружие против курдов в Сирии

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Террористы "Исламского государства"* хотят применить боеприпасы с отравляющими веществами для обстрела позиций курдских сирийских демократических сил, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Как сообщается, для этого в Эль-Кишме сирийской провинции Дейр-эз-Зор ИГ* в здании больницы организовало производство мин с боевыми отравляющими веществами.

"Изготовленные химические боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских сирийских демократических сил (СДС), ведущих при поддержке США боевые действия против террористов в районе населенного пункта Хаджин, провинция Дейр-эз-Зор", — сообщили в Минобороны.

Как отмечается, обстрел позиций СДС должен быть произведен боевиками ИГ* "с направления, где дислоцированы близлежащие сирийские проправительственные формирования, чтобы спровоцировать по ним массированные удары авиации США".