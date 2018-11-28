АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Завершение формирования демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб требует времени, процесс идет, но отмечается рост нарушений режима прекращения огня, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Создание демилитаризованной зоны в Идлибе требует дополнительного времени, но процесс идет, хотя, как вы знаете, за последнее время количество нарушений режима прекращения боевых действий несколько увеличилось", — добавил он.
По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.
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