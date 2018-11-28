АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Вопрос проведения международной конференции по возвращению беженцев в Сирию находится в проработке, страны-гаранты обсуждают это с международными организациями, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы работаем над организацией международной конференции по беженцам. Этот вопрос находится все еще в стадии проработки, говорить пока еще рано, тем не менее, мы работаем в тесном контакте с различными международными организациями, ООН, Управлением Верховного комиссара по беженцам, которые обещают нам всемерную поддержку в этом вопросе", — заявил он.

Лаврентьев добавил, что мировое сообщество все больше понимает актуальность вопроса возвращения беженцев в Сирию. Он также отметил, что властями САР созданы благоприятные условия для возвращения сирийцев на родину.

"Сирийскому все-таки правительству удалось создать такие условия, при которых беженцы, которые возвращаются к местам своего постоянного проживания, возвращаются домой, чувствуют себя спокойно, чувствуют себя в безопасности. И это хороший знак", — заявил он, добавив, что беженцы, которые размышляют над возвращением на родину, но пока опасаются это сделать, получая позитивные сигналы от уже вернувшихся соотечественников, принимают решение тоже вернуться.

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