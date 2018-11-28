Лаврентьев рассказал о численности боевиков в районе Идлиба

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Около 15 тысяч боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* остаются в районе сирийского Идлиба, Москва готова оказать помощь в наведении там порядка, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.

"В районе Идлиба остается достаточно значительное присутствие "Джебхат ан-Нусры"* — более 15 тысяч боевиков. Мы очень рассчитываем на то, что вооруженные формирования умеренной оппозиции смогут справиться с ситуацией в этом проблемном районе и навести там порядок собственными силами", — заявил он.

"Если понадобится, конечно, то мы готовы оказать всяческую помощь, в том числе с участием подразделений сирийских правительственных войск", — добавил Лаврентьев.

В Астане 28-29 ноября проходят переговоры по Сирии. В первый день состоялись двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов, а также шестое заседание рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, на которое приглашены представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного креста.