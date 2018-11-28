Участники встречи в Астане отметили стабилизацию ситуации в Сирии

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Участники одиннадцатой международной встречи астанинского процесса констатировали стабилизацию ситуации в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Отмечаем общую стабилизацию ситуации на территории, которая находится под контролем сирийского правительства. Ситуация улучшается на местах, в том числе на юге Сирии, в районе сирийско-иракской границы, и в других местах", — заявил Лаврентьев.

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