Лаврентьев сообщил об обсуждении Идлиба на встрече по Сирии в Астане

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Участники одиннадцатой международной встречи астанинского процесса обсуждают ситуацию в различных районах Сирии, в том числе в провинции Идлиб, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Среди вопросов, которые мы сегодня обсуждаем – это, прежде всего, развитие ситуации на земле, и не только вокруг Идлиба как района деэсаклации, который вызывает всеобщее внимание со стороны мирового сообщества", — заявил Лаврентьев на брифинге.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

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