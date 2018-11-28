Лаврентьев сообщил об обсуждении Идлиба на встрече по Сирии в Астане

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Участники одиннадцатой международной встречи астанинского процесса обсуждают ситуацию в различных районах Сирии, в том числе в провинции Идлиб, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.
По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.
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