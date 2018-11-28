Лаврентьев рассказал, когда может пройти следующий обмен пленными в Сирии

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Следующий обмен пленными в Сирии в рамках астанинского процесса может состояться в следующем году, их может быть уже больше 50 человек, сообщил в среду РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"По пленным у нас очень хорошо, 24 числа произошёл первый (обмен) — 10 на 10, несмотря на то, что цифра достаточно маленькая, планировалась 20, но в последний момент 10, но тем не менее это очень хороший шаг вперёд. Я думаю, что у нас как раз рабочая группа договаривается в отношении того, чтобы в следующий раз это не займёт столько много времени по согласованию. Это будет, может быть, 50 человек, может даже больше", — сказал Лаврентьев.

Он отметил, что следующий обмен "в этом году, наверное, все-таки вряд ли" произойдёт. "Хотя, я думаю, что рабочая группа будет стараться сделать все как можно быстрее" — сказал Лаврентьев.

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