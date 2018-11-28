Лавров надеется на подвижки в урегулировании в Сирии после встречи в Астане

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что результатом встречи в Астане по Сирии будут дополнительные основания для продвижения в политическом процессе САР.
"Буквально сегодня началась очередная встреча в Астане, которая продлится два дня и по итогам которой, я надеюсь, мы получим дополнительные основания продвигаться к решению вопросов и в сфере военно-политической стабилизации, и в сфере увеличения гуманитарной помощи, содействия в модернизации инфраструктуры, необходимой для возвращения беженцев, и, безусловно, в рамках политического процесса", — заявил Лавров во время пресс-конференции после переговоров главой МИД Швейцарии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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