Сирийская армия предотвратила вылазку боевиков в Идлибе, сообщил источник

ДАМАСК, 28 ноя – РИА Новости. Сирийская армия предотвратила в среду очередную попытку боевиков прорваться на ее позиции рядом с демилитаризованной зоной в провинции Идлиб и взорвала несколько выкопанных боевиками туннелей, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

Он сообщил, что боевики в понедельник обстреляли самодельными ракетами ТЭС в районе города Мухарда. "Сегодня эти террористы попытались проникнуть на позиции армии в районе Мухарды, попытка предотвращена, среди террористов есть раненые", — заявил источник.

Источник подтвердил, что боевики регулярно копают туннели под селениями Кафр-Зейта и Мурек. "Террористы регулярно копают туннели, они как крысы — а они где живут? Под землей. Армия обнаружила эти тоннели и полностью их взорвала", — сказал собеседник агентства.

Боевики вооруженных группировок регулярно осуществляют вылазки в районе демилитаризованной зоны в попытках захватить посты сирийской армии на севере провинции Хама. Во вторник сирийская армия отразила очередную такую атаку и ликвидировала всю группу боевиков.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

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