В Астане начались трехсторонние переговоры по Сирии со спецпосланником ООН

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Трехсторонние консультации стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана — со спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой проходят в Астане в рамках 11-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.

Де Мистура похвалил делегации РФ и Ирана за попытку соблюсти гендерный баланс в своих рядах путем включения делегаток.

"Вы сегодня справились лучше нас в обеспечении гендерного баланса, как Иран, так и РФ. Я принимаю это как сигнал нам, что среди нас иногда представлены не все", — отметил де Мистура в начале встречи, внимательно осмотрев делегации, которые встретили это замечание улыбкой.

Российскую делегацию возглавляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Ранее делегация РФ провела отдельные встречи с представителями правительства Сирии, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, двустороннюю встречу с делегацией Турции.

Первый день одиннадцатой международной встречи астанинского процесса посвящен двусторонним и трехсторонним консультациям на уровне экспертов, также в среду пройдет шестое заседание рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, на которое приглашены представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и международного комитета Красного Креста.

На второй день запланировано пленарное заседание. По итогам консультаций спецпосланник доложит об их результатах генсеку ООН и Совету Безопасности. Страны-гаранты, как ожидается, сделают заявление по итогам переговоров.

В Казахстане прошли уже девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Десятый раунд в астанинском формате прошел 30-31 июля впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.





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