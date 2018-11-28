Красный полумесяц направил 52 грузовика с гумпомощью в Дейр-эз-Зор

ДАМАСК, 28 ноя – РИА Новости. Сирийский Красный полумесяц направил нуждающимся в городе Дейр-эз-Зор на востоке САР гуманитарную помощь на 52 грузовиках, сообщила организация в среду.
#News: #Yesterday @SYRedCrescent dispatched a #humanitarian_aid #convoy (52 trucks), loaded with 50K blankets, 15K mattresses and 5K #children #winter clothes kits, provided by the @Federation and @danskrodekors, to the people in #Deir_Ezzour city. pic.twitter.com/IU3BsIOn3h— Syrian Red Crescent (@SYRedCrescent) 28 ноября 2018 г.
"Сирийский Красный полумесяц направил во вторник жителям Дейр-эз-Зора колонну с гуманитарной помощью из 52 грузовиков с 50 тысячами одеял, 15 тысячами матрасов и пятью тысячами наборов детской зимней одежды", — сообщила пресс-служба организации в Twitter.
Отмечается, что помощь предоставлена Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Датским Красным Крестом (Rode Kors).
Директор Управления оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт заявил в октябре в ходе визита в Дамаск, что МККК через сотрудничество с Сирийским Красным Полумесяцем старается диверсифицировать свою деятельность и адаптироваться к растущим потребностям населения САР.
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