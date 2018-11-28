Красный полумесяц направил 52 грузовика с гумпомощью в Дейр-эз-Зор

ДАМАСК, 28 ноя – РИА Новости. Сирийский Красный полумесяц направил нуждающимся в городе Дейр-эз-Зор на востоке САР гуманитарную помощь на 52 грузовиках, сообщила организация в среду.

​"Сирийский Красный полумесяц направил во вторник жителям Дейр-эз-Зора колонну с гуманитарной помощью из 52 грузовиков с 50 тысячами одеял, 15 тысячами матрасов и пятью тысячами наборов детской зимней одежды", — сообщила пресс-служба организации в Twitter.

Отмечается, что помощь предоставлена Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Датским Красным Крестом (Rode Kors).

Директор Управления оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт заявил в октябре в ходе визита в Дамаск, что МККК через сотрудничество с Сирийским Красным Полумесяцем старается диверсифицировать свою деятельность и адаптироваться к растущим потребностям населения САР.

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