Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Сирии, главы государств условились активизировать усилия по стабилизации ситуации в Идлибе, сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, в ходе разговора были затронуты некоторые аспекты российско-турецкого сотрудничества с учётом итогов встречи лидеров двух стран в Стамбуле 19 ноября.
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