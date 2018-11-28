В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Свыше 100 человек вернулись в Сирию из Ливана, еще более 650 беженцев прибыли из Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны РФ.
Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 1 211 сирийских граждан.
Согласно информации Центра, инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки провели разминирование местности и объектов в Шаукатлия, Эль-Османия, Уфания, Трунжа, Рафид, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Эз-Зелаф (провинция Эс-Сувейда), Дейр-Фур, Телль-Биса (провинция Хомс).
Уточняется, что было разминировано 11,9 гектар территории и 1,3 километра дорог. Было обнаружено и уничтожено 86 взрывоопасных предметов, в том числе три самодельных взрывных устройства.
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