В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Свыше 100 человек вернулись в Сирию из Ливана, еще более 650 беженцев прибыли из Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 760 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 109 человек (женщин – 33, детей – 55), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 651 человек (женщин – 195, детей – 332)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 1 211 сирийских граждан.

Согласно информации Центра, инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки провели разминирование местности и объектов в Шаукатлия, Эль-Османия, Уфания, Трунжа, Рафид, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Эз-Зелаф (провинция Эс-Сувейда), Дейр-Фур, Телль-Биса (провинция Хомс).

Уточняется, что было разминировано 11,9 гектар территории и 1,3 километра дорог. Было обнаружено и уничтожено 86 взрывоопасных предметов, в том числе три самодельных взрывных устройства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>