В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 5 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — 7, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 3, Алеппо — 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 2, Хама – 2, Идлиб – 2, Латакия – 1", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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