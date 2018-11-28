В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 5 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — 7, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>