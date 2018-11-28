На встрече по Сирии в Астане обсудят Идлиб, сообщил Лаврентьев

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Астане обсудят конституционную комиссию, ситуацию в Идлибе, проблему беженцев и борьбу с терроризмом, заявил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Сложно, комплекс вопросов очень большой: конституционный комитет будем обсуждать, ситуацию вокруг Идлиба, беженцы, борьба с терроризмом — весь комплекс вопросов, который мы обычно обсуждаем", — сказал он.

На вопрос, приехали ли делегации в там составе, в котором ожидались, Лаврентьев ответил положительно, отметив, что "самое главное (спецпосланник ООН по САР Стаффан — ред.) де Мистура приехал со своей командой".

В Астане 28-29 ноября проходят переговоры по Сирии. В первый день состоятся двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов, а также шестое заседание рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, на которое приглашены представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и международного комитета Красного Креста.

На второй день запланировано пленарное заседание. Де Мистура будет председательствовать на переговорах.

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