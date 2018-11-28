В Сирии наблюдается тенденция к стабилизации, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. В Сирии наблюдается тенденция к стабилизации, ситуация выправляется, РФ уверена, что операция по уничтожению остатков террористов будет успешно идти на границе с Ираком и в Восточном Евфрате, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Ситуация в САР постепенно выправляется, наблюдается явная стабилизация. Последняя информация, очень хорошая, что правительственные войска завершили разгром остатков ИГИЛ* в районе Сувэйда, Тель-ас-Сафа. Мы абсолютно уверены, что также позитивно будет развиваться операция по уничтожению остатков бандгрупп в районе Восточного Евфрата и сирийско-иракской границы", — заявил Лаврентьев на встрече с делегацией правительства Сирии в Астане.

В столице Казахстана 28-29 ноября проходит очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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