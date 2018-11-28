В Хомсе начались гуманитарные акции по оказанию многопрофильной медпомощи

ДАМАСК, 28 ноя — РИА Новости. Серия гуманитарных акций по оказанию многопрофильной медпомощи жителям населенных пунктов Сирии, пострадавших в ходе войны, началась в провинции Хомс, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Глеб Дегтярев.
"Был проведен мониторинг, который показал, что населению провинции Хомс необходимо оказание высококвалифицированных медицинских услуг. Первая гуманитарная акция прошла в городе Телль-Биса. В дальнейшем подобные акции пройдут в других населенных пунктах провинции Хомс", — сказал Дегтярев.
Город Телль-Биса расположен в 12 километрах к северу от Хомса, в нем проживают около 50 тысяч человек. Правительственные войска освободили населенный пункт от боевиков в июле 2018 года. После этого власти выделили средства на восстановление единственной в городе поликлиники, которую террористы взорвали около трех лет назад.
"Это пока единственное медучреждение в городе. Мы нуждаемся в нескольких поликлиниках и больнице, где людей могли бы оперировать", — отметил глава администрации Телль-Биса Ахмад Рахаль. Также в городе наблюдается дефицит с медицинскими кадрами — в настоящее время прием ведет лишь один врач.
Вслед за городом Телль-Биса военные медики проведут приемы еще в девяти городах провинции Хомс. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии рассчитывают, что в дальнейшем подобные гуманитарные акции пройдут и в других провинциях страны.
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