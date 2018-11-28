В Хомсе начались гуманитарные акции по оказанию многопрофильной медпомощи

ДАМАСК, 28 ноя — РИА Новости. Серия гуманитарных акций по оказанию многопрофильной медпомощи жителям населенных пунктов Сирии, пострадавших в ходе войны, началась в провинции Хомс, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Глеб Дегтярев.

"Был проведен мониторинг, который показал, что населению провинции Хомс необходимо оказание высококвалифицированных медицинских услуг. Первая гуманитарная акция прошла в городе Телль-Биса. В дальнейшем подобные акции пройдут в других населенных пунктах провинции Хомс", — сказал Дегтярев.

Город Телль-Биса расположен в 12 километрах к северу от Хомса, в нем проживают около 50 тысяч человек. Правительственные войска освободили населенный пункт от боевиков в июле 2018 года. После этого власти выделили средства на восстановление единственной в городе поликлиники, которую террористы взорвали около трех лет назад.

"Это пока единственное медучреждение в городе. Мы нуждаемся в нескольких поликлиниках и больнице, где людей могли бы оперировать", — отметил глава администрации Телль-Биса Ахмад Рахаль. Также в городе наблюдается дефицит с медицинскими кадрами — в настоящее время прием ведет лишь один врач.

Благодаря гуманитарной акции российских военных медпомощь получили около 500 жителей города. Прием провели стоматолог, хирург, травматолог, отоларинголог, дерматолог, кардиолог, офтальмолог. По словам военных медиков, чаще всего за помощь обращались дети до 10 лет с симптомами ОРВИ и болезней системы пищеварения; взрослое население, как правило, жаловалось на проблемы с сердцем.

Вслед за городом Телль-Биса военные медики проведут приемы еще в девяти городах провинции Хомс. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии рассчитывают, что в дальнейшем подобные гуманитарные акции пройдут и в других провинциях страны.