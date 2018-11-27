Армия Сирии отразила атаку боевиков на северо-западе Хамы, заявил источник

ДАМАСК, 27 ноя — РИА Новости. Сирийская армия во вторник отразила атаку группы боевиков на одну из своих позиций в провинции Хама рядом с демилитаризованной зоной, все боевики ликвидированы, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
Он уточнил, что инцидент произошел рядом с демилитаризованной зоной провинции Идлиб.
По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.
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