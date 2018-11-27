Армия Сирии отразила атаку боевиков на северо-западе Хамы, заявил источник

По дороге из Хама в Скальбию, Сирия. Архивное фото

По дороге из Хама в Скальбию, Сирия. Архивное фото

ДАМАСК, 27 ноя — РИА Новости. Сирийская армия во вторник отразила атаку группы боевиков на одну из своих позиций в провинции Хама рядом с демилитаризованной зоной, все боевики ликвидированы, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

"Группа боевиков попыталась проникнуть поближе к позиции сирийской армии на северо-западе провинции Хама и атаковать ее. Все члены группировки ликвидированы, их оружие и боеприпасы конфискованы", — заявил источник.

Он уточнил, что инцидент произошел рядом с демилитаризованной зоной провинции Идлиб.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>