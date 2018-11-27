Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков

ДАМАСК, 27 ноя – РИА Новости. Специальный мобильный комплекс начал анализировать пробы грунта и осколков снарядов, которыми боевики обстреляли Алеппо, сообщил журналистам во вторник начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии генерал-майор Валерий Васильев.

По данным Минобороны РФ, в минувшую субботу боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно хлором. По разным данным, от 70 до более чем 100 человек попали в больницы. Впоследствии самолеты ВКС РФ уничтожили террористов, предположительно, ответственных за атаку.

"Комплекс [мобильный комплекс ПХЛ-2] приступил к работе в Алеппо", — сказал Васильев.

Лабораторно-полевой комплекс состоит из двух модулей: первый определяет, есть ли в пробках химические, токсические и радиационные вещества, второй – ищет следы биологических агентов и карантинных инфекций.

ПХЛ-2 может определить до 8 тысяч химических соединений. Задача комплекса в Алеппо состоит в том, чтобы определить состав отравляющего вещества, которым были начинены мины, выпущенные боевиками по жилым кварталам города.

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