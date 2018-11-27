ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Россия активно работает над завершением формирования конституционного комитета Сирии, в РФ заинтересованы в развитии контактов на высшем уровне, которые состоялись в рамках переговоров по САР в Стамбуле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России находится в Париже с рабочим визитом.

"Мы полезно поговорили относительно ситуации на Ближнем Востоке и на Севере Африки, в том числе в отношении необходимости скорейшего политического урегулирования в Сирии на основе резолюции (СБ ООН — ред.) 2254. Россия вместе с другими странами-гарантами астанинского процесса активно работает над завершением формирования конституционного комитета в русле договоренностей, которые были достигнуты в январе этого года на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Конечно же, мы заинтересованы в развитии тех контактов, которые состоялись на высшем уровне в Стамбуле 27 октября, когда встретились президенты Турции, Франции, России и канцлер Германии, где обсуждалась общая заинтересованность в практическом продвижении целей, поставленных в резолюции 2254", — добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>