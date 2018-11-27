Франция надеется, что режим прекращения огня в Сирии будет консолидирован

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Франция надеется, что режим прекращения огня в Сирии будет консолидирован и приведет к разработке политического решения кризиса, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Во вторник в Париже прошла встреча глав МИД России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана.

"Мы также обсудили ситуацию в Сирии, соглашение, которое было подписано на нашей стамбульской встрече, было очень полезным. Мы надеемся, что режим прекращения огня будет консолидирован и приведет в конечном итоге к нахождению и разработке политического решения данного кризиса", — сообщил Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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