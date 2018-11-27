В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Свыше 800 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 804 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 107 человек (женщин – 32, детей – 55), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 697 человек (женщин – 209, детей – 355)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулся 661 человек.

За прошедшие сутки российская сторона провела гуманитарную акцию в провинции Дамаск, населению выданы 450 продовольственных наборов общим весом около двух тонн. Кроме этого, фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, населению выдана тонна хлеба.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали более 11 гектаров территорий в трех провинциях.

"Обнаружено и уничтожено 59 взрывоопасных предмета (ВОП), в том числе три самодельных взрывных устройства (СВУ)", — говорится в сообщении.

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