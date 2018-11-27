Де Мистура возглавит встречу стран-гарантов по Сирии в Астане

ЖЕНЕВА, 27 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие во встрече на высоком уровне в Астане 28 и 29 ноября, будет председателем на консультациях представителей стран-гарантов по обсуждению подготовки конституционного комитета Сирии, говорится в заявлении офиса спецпосланника.
Как отмечается, сопредседатели обсудят подготовку конституционного комитета Сирии. По итогам консультаций спецпосланник доложит об их результатах генсеку ООН и Совету Безопасности.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>