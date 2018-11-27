Де Мистура возглавит встречу стран-гарантов по Сирии в Астане

ЖЕНЕВА, 27 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие во встрече на высоком уровне в Астане 28 и 29 ноября, будет председателем на консультациях представителей стран-гарантов по обсуждению подготовки конституционного комитета Сирии, говорится в заявлении офиса спецпосланника.

"Спецпосланник после консультаций с генсеком ООН принял приглашение приехать в Астану, где, в рамках женевского процесса и в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, он будет председателем встречи старших представителей Ирана, России и Турции как организаторов встречи в Сочи в январе 2018 года", — говорится в заявлении, распространенном во вторник.

Как отмечается, сопредседатели обсудят подготовку конституционного комитета Сирии. По итогам консультаций спецпосланник доложит об их результатах генсеку ООН и Совету Безопасности.

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