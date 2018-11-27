В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Хама – один, Алеппо — один. Турецкой частью представительства зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Хама – три", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за сутки Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в населенном пункте Афтрисс провинции Дамаск. Населению выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

В Минобороны добавили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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