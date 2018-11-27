Российскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане возглавит Лаврентьев

АСТАНА, 27 ноя – РИА Новости. Российскую делегацию на переговорах по САР в Астане возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, сообщил журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

"Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев", — сообщил представитель МИД Казахстана.

По его данным, Турция будет представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом, иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Хусейном Джабери Ансари.

Туматов добавил, что в первый день состоятся двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов, а также шестое заседание рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, на которое приглашены представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.

Пленарное заседание запланировано на 29 ноября.

В Казахстане прошли уже девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Десятый раунд в астанинском формате прошел 30-31 июля впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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