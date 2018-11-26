Российские военные зафиксировали обстрелы в Хаме и Латакии

Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб. Архивное фото

Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб. Архивное фото

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий зафиксированы за прошедшие сутки в сирийских провинциях Хама и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

"Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Мхарда провинции Хама, населенных пунктов Икко, Арафит, Кильджок и Джанаджик провинции Латакия", — сказал он.

За минувшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну благотворительную акцию в районе Каралак города Алеппо, в ходе которой выдали 80 комплектов теплой одежды и тонну хлеба.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>