Турция предупредила о провокациях, нацеленных на срыв договора по Идлибу

АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал не поддаваться на провокации, направленные на срыв российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

"Мы знаем, что есть те, которые хотят саботировать наше соглашение с Россией по Идлибу в момент, когда его поддерживает международное сообщество. Начинаются взаимные обвинения… Главы минобороны и разведок обеих стран уже переговорили об этом, в ближайшее время я тоже пообщаюсь со своим российским коллегой (Сергеем Лавровым – ред.). Мы не должны поддаваться на провокации", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре, отвечая на вопрос о химической атаке в сирийском Алеппо.

Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая 8 детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

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