Асад назначил нового мэра Дамаска

ДАМАСК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад впервые с 2012 года сменил мэра столицы Дамаска, сообщает пресс-служба Асада.

"Президент Асад издал указ №363 о прекращении полномочий Бишра Мазена ас-Саббана и назначении новым мэром столичной провинции Дамаск Аделя аль-Альби", — сообщает пресс-служба президента.

Ас-Саббан занимал должность мэра с февраля 2012 года.

Новый 46-летний мэр провинции ранее занимал должности директора местной газеты "Баас" и заместителя мэра. Также он является заместителем совета управления холдинга Damascus Cham, инвестирующего в строительство двух жилых комплексов с небоскребами на западе столицы.

Асад в понедельник также произвел масштабные перестановки в кабмине, сменив девять министров, в том числе главу МВД. Также издан указ о создании "Управления национального примирения" в Дамаске вместо соответствующего министерства.

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