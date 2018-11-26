Асад назначил нового мэра Дамаска

ДАМАСК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад впервые с 2012 года сменил мэра столицы Дамаска, сообщает пресс-служба Асада.
Ас-Саббан занимал должность мэра с февраля 2012 года.
Новый 46-летний мэр провинции ранее занимал должности директора местной газеты "Баас" и заместителя мэра. Также он является заместителем совета управления холдинга Damascus Cham, инвестирующего в строительство двух жилых комплексов с небоскребами на западе столицы.
Асад в понедельник также произвел масштабные перестановки в кабмине, сменив девять министров, в том числе главу МВД. Также издан указ о создании "Управления национального примирения" в Дамаске вместо соответствующего министерства.
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