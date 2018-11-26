МИД призвал найти виновных в химатаках в Сирии

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России заявило о необходимости в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности виновных в применении отравляющих веществ в Сирии, в том числе ответственных за химатаку в Алеппо.

"Необходимо сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности тех, кто все эти годы использовал отравляющие вещества, чтобы держать в страхе мирных сирийцев", — говорится в комментарии ведомства.

МИД отметил, что в связи с обстрелами Алеппо правительство САР направило письма на имя генсекретаря ООН, председателя СБ ООН и гендиректора ОЗХО с призывом принять безотлагательные меры по расследованию инцидента и направлению экспертов на место происшествия.

Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая 8 детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

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