МИД призвал наказать организаторов химатаки в Алеппо

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Химатака боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на мирных граждан сирийского Алеппо не должна остаться безнаказанной, заявило министерство иностранных дел России.

"Без сомнения, варварская атака на мирных жителей Алеппо заслуживает безоговорочного осуждения и не должна остаться безнаказанной. Ожидаем, что международное сообщество, неоднократно заявлявшее о своем категорическом неприятии применения химического оружия в Сирии, должным образом отреагирует на это нападение", — говорится в комментарии ведомства.

Министерство исходит из того, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения отравляющих веществ, проведет своевременное и профессиональное расследование в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая восемь детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

*Запрещённая в России террористическая организация

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