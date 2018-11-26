МИД призвал наказать организаторов химатаки в Алеппо

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Химатака боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на мирных граждан сирийского Алеппо не должна остаться безнаказанной, заявило министерство иностранных дел России.
Министерство исходит из того, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения отравляющих веществ, проведет своевременное и профессиональное расследование в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.
Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая восемь детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.
*Запрещённая в России террористическая организация
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