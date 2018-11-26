Россия осудила химическую атаку в Алеппо

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Москва самым решительным образом осуждает химическую атаку террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* в сирийском Алеппо, совершенную 24 ноября, заявили в министерстве иностранных дел России.

"В Москве самым решительным образом осуждают данную атаку террористов против мирных жителей Алеппо", — говорится в комментарии ведомства.

Министерство отметило, что Россия неоднократно предупреждала и обращала внимание международного сообщества на попытки боевиков из провинции Идлиб при активной помощи активистов из "Белых касок" организовать провокации с применением химического оружия.

"По поступающей информации, с этой целью в конце октября в провинцию Идлиб были завезены несколько десятков емкостей с отравляющими веществами, предположительно хлором. Последняя такая доставка состоялась 30 октября в населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от Алеппо", — добавило министерство.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны России Пострадавших от химатаки в Алеппо привезли в больницу. Съемка Минобороны РФ

Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая 8 детей, получили химическое поражение. На место обстрела прибыли военные химики РФ. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

*Запрещённая в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>