Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Ирана в РФ Мехди Санаи обсудили ситуацию в Сирии в контексте подготовки очередной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, сообщили в МИД РФ.

Очередная встреча по Сирии в Астане состоится 28-29 ноября. Как сообщили ранее в МИД Казахстана, участие в ней подтвердили Иран, РФ и Турция, делегации Дамаска и оппозиции, Иордания в качестве наблюдателя.

"Стороны обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Сирии, в том числе в контексте подготовки очередной Международной встречи в Астанинском формате", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавили, что в ходе беседы Вершинина и посла Ирана состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной повестки дня, включая обстановку в Йемене.

В Казахстане прошли уже девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Десятый раунд в астанинском формате прошел 30-31 июля впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>