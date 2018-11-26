Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Ирана в РФ Мехди Санаи обсудили ситуацию в Сирии в контексте подготовки очередной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, сообщили в МИД РФ.
"Стороны обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Сирии, в том числе в контексте подготовки очередной Международной встречи в Астанинском формате", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В ведомстве добавили, что в ходе беседы Вершинина и посла Ирана состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной повестки дня, включая обстановку в Йемене.
В Казахстане прошли уже девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Десятый раунд в астанинском формате прошел 30-31 июля впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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